Решите 523 ,524 плиз!!!
Математика
Решите 523 ,524 плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
523) Решение: 1)156:13×9=108 (кг) - масса второй штанги 2) 156-108= на 48 кг масса первой штанги больше массы 2 штанги 524)смотрите картинку
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