Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она. По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит. Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То ...

Гость: Гость:

Привет! В стихотворении основным настроением является грусть и печаль из-за содержания соответствующих эпитетов, таких как: грустный, печальный, скучен. Долгие, дремля, долгих, тоска, печальные - в основном именно эти слова так окрасили данное стихотворение. Они говорят о том, что дорога протяжна и уныла. Передается безрадостная картина еще и с помощью неопределенных местоимений, а особенно слова "то". Кажется, что автор не вглядывается в подробности и просто хочет побыстрее доехать. Цитаты (примеры): "что-то слышится родное в долгих песнях ямщика"; "то разгулье удалое, то сердечная тоска". Единственное, что утешает автора - возлюбленная Нина, о которой он думает в дороге. Исходя из всего написанного можно понять то, что стихотворение передает тоску и трагичную атмосферу.