Определите значение слов-Дол,дядька,тужит.
Литература
Определите значение слов-Дол,дядька,тужит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тужить - 1. Горевать, тосковать, печалиться. 2. Сожалеть, раскаиваться. Дол- то же, что и долина. дядька - В старину: слуга- воспитатель при мальчике в дворянской семье
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