СРОЧНО ПЛИИИИИИИИИИИЗ Тест по теме «Абсолютизм в Европе» Выберите один правильный ответ: Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для: А) республики В) абсолютизма Б) демократии Г) раздробленности 2. Абс...

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СРОЧНО ПЛИИИИИИИИИИИЗ Тест по теме «Абсолютизм в Европе» Выберите один правильный ответ: Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для: А) республики В) абсолютизма Б) демократии Г) раздробленности 2. Абсолютизм достиг своего расцвета в: А) XV в. Б) XVI в В) XVII в Г) XVIII в Выберите несколько вариантов ответа: В раннее Новое время единая система управления сложилась в странах Европы: А) Германии Б) Франции В) Англии Г) Италии Д) Индии 4. Установите правильную последовательность. Возникновение различных форм монархии: А) сословно – представительная Б) абсолютная В) раннефеодальная

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