Это односоставное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.

Русский язык
Это односоставное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение само по себе сложное. Первая его часть односоставная, т.к. собираем и разводим - сказуемые, а подлежащего нет. Вторая его часть двусоставная т.к. девочки - подлежащие, а варят - сказуемое. Т.к. есть 2 члена предложения, то предложение двусоставное
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