Это односоставное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.

Гость: Гость:

Это предложение само по себе сложное. Первая его часть односоставная, т.к. собираем и разводим - сказуемые, а подлежащего нет. Вторая его часть двусоставная т.к. девочки - подлежащие, а варят - сказуемое. Т.к. есть 2 члена предложения, то предложение двусоставное