Расположите нормативно-правовые акты в правильном порядке начиная с тех которые ??бладают наибольшей юридической силой. А) Конституция Республики Коми Б) Уголовный кодекс РФ В) Конституция РФ Г) Постановление Правительства ...

Обществознание

Расположите нормативно-правовые акты в правильном порядке начиная с тех которые ??бладают наибольшей юридической силой. А) Конституция Республики Коми Б) Уголовный кодекс РФ В) Конституция РФ Г) Постановление Правительства РФ Д) Указ Президента РФ

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