Расположите нормативно-правовые акты в правильном порядке начиная с тех которые ??бладают наибольшей юридической силой. А) Конституция Республики Коми Б) Уголовный кодекс РФ В) Конституция РФ Г) Постановление Правительства ...
Обществознание
Расположите нормативно-правовые акты в правильном порядке начиная с тех которые ??бладают наибольшей юридической силой. А) Конституция Республики Коми Б) Уголовный кодекс РФ В) Конституция РФ Г) Постановление Правительства РФ Д) Указ Президента РФ
Ответ(ы) на вопрос:
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В) Конституция РФ Б) Уголовный кодекс Г) Постановление Правительства РФ Д) Указ Президента РФ А) Конституция Республики Коми
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