250 грамм раствора сульфата калия с массовой долей соли 20 процентов выпарили получ??в 25 процентный раствор соли какова массовая испарившейся воды

Химия
250 грамм раствора сульфата калия с массовой долей соли 20 процентов выпарили получ??в 25 процентный раствор соли какова массовая испарившейся воды
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