Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.

Обществознание
Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По административным границам союзнвх республик.
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