Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.

Обществознание

Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.

Автор: Гость