Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.
Обществознание
Подумайте, как устанавливались границы постсоветских государств: по субъективн??му произволу политических руководителей; по административным границам союзных республик; другим способом.
Ответ(ы):
Гость:
По административным границам союзнвх республик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика