Як саме природні умови впливають на формування металургійних баз в України?

Гость: Гость:

На формування металургійних баз впливає наябність рудних ресурсів, наявність паливних ресурсів або на вигідне географічне положення (дешева доставка по морю...). Райони виробництва чорних металів: ·Придніпровський (утв. на базі рудних ресурсів заліза та марганця,паливо з Донбасу) ·Донецький (утв. на базі паливних ресурсів) ·Приазовський (знаходиться між рудою Керчі та паливом Донбасу - вигідне географ. положення) Кольорові метали: Виробництво легких металів (алюміній, титан, магній) орієнтовано на дешеву електроенергію, важких (мідь, свинець, цинк, олово, нікель) - на паливо і сировину для виробництва (руди), рідкісних - на науковий потенціал та кадри (не природний чинник розміщення).