Срочно! Подалуйста помогите! Почему Чичиков после приема у Плюшкина уехал в весел??м расположении духа? Мертвые душы.( нужен четкий ответ)
Литература
Срочно! Подалуйста помогите! Почему Чичиков после приема у Плюшкина уехал в весел??м расположении духа? Мертвые душы.( нужен четкий ответ)
Ответ(ы):
Гость:
Чичиков обрадовался что купил много душ у помещика плюшкина и узнав что у него теперь около 800 душ отправился в веселом расположении духа совершать купчую
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