определите относительную влажность воздуха,если при температуре + 12 С в 1 кубическом метре этого воздуха содержится 1 г водяного пара

География
определите относительную влажность воздуха,если при температуре + 12 С в 1 кубическом метре этого воздуха содержится 1 г водяного пара
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