определите относительную влажность воздуха,если при температуре + 12 С в 1 кубическом метре этого воздуха содержится 1 г водяного пара

География

определите относительную влажность воздуха,если при температуре + 12 С в 1 кубическом метре этого воздуха содержится 1 г водяного пара

Автор: Гость