Выдать все правильные дроби меньше 1 со знаменателем не больше 9 В Паскаль

Информатика
Выдать все правильные дроби меньше 1 со знаменателем не больше 9 В Паскаль
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