ПОМОГИТЕ!!! нужно придумать забавный или остросюжетный рассказ из жизни.Я напишу, ??о нужны темы. Возможно забавный случай в лагере или на отдыхе, или в деревне, возможно с животными, из вашей жизни или из жизни ваших друзей , ...
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ПОМОГИТЕ!!! нужно придумать забавный или остросюжетный рассказ из жизни.Я напишу, ??о нужны темы. Возможно забавный случай в лагере или на отдыхе, или в деревне, возможно с животными, из вашей жизни или из жизни ваших друзей , подбросьте темы, ОЧЕНЬ ПРОШУ))) нужно завтра до вечера 6 класс
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