Чем различаются рост и развитие?

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Развитие – это процесс качественного перехода к новому состоянию, которое по своим параметрам превосходит предыдущее. Возврат к исходной точке становится либо невозможным, либо крайне затруднительным (эволюция в природе). Рост – это численное наращивание мощностей, объёмов производства, представительств и филиалов в неизменном состоянии.