20 необычных фразеологизмов долго неупореблявщихся в нашей речи
Русский язык
20 необычных фразеологизмов долго неупореблявщихся в нашей речи
Ответ(ы):
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Кистень, порука, напуск, заушница, треуха, тукман, зуботычина, индульгенция, трынка...
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