ПОМОГИТЕ! What you (to do) when your mother called you?

Английский язык
ПОМОГИТЕ! What you (to do) when your mother called you?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
What were you doing when your mother called you?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему к наступлению зимы в жизни растений наступает период скрытой жизни
Ответить
Русский язык
Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные....
Ответить
Химия
Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфо...
Ответить
Другие предметы
Глагол обозначавший действие чувство состояние
Ответить
Алгебра
Часы со стрелками показывают 16 часов 45 минут через сколько минут минутная стрелка в 7 раз поравняется с часовой"
Ответить