Почему к наступлению зимы в жизни растений наступает период скрытой жизни
Биология
Почему к наступлению зимы в жизни растений наступает период скрытой жизни
Ответ(ы):
Гость:
Потому,что когда наступает зима они закрываются в бутоны и прячутся под снег и до весны их ни кто не видит поэтому так и говорят
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