Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфора с хлором Назовите образованные соединения

Химия

Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфора с хлором Назовите образованные соединения

Автор: Гость