Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфора с хлором Назовите образованные соединения

Химия
Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфора с хлором Назовите образованные соединения
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Ответ(ы):
Гость:
Si+O2=SiO2 si+H2=SiH2 Zn+Cl2=ZnCl2 2P+3Cl2=2PCl3
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