Для определение велечины заряда прошедшего через электрическую цепь необходимы ??акой из ответов верный а) вольтметр и амперметр б) амперметр и часы в) вольтрметр и часы

Физика
Для определение велечины заряда прошедшего через электрическую цепь необходимы ??акой из ответов верный а) вольтметр и амперметр б) амперметр и часы в) вольтрметр и часы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Электрический заряд – это величина, характеризующая способность физического тела быть источником электромагнитного поля и принимать участие во взаимодействии с другими подобными источниками. Еще древние греки обнаружили, что если кусок янтаря потереть о шерсть, то он приобретет способность притягивать легкие предметы. Янтарь на древнегреческом языке назывался «электрон».
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