Для определение велечины заряда прошедшего через электрическую цепь необходимы ??акой из ответов верный а) вольтметр и амперметр б) амперметр и часы в) вольтрметр и часы
Физика
Для определение велечины заряда прошедшего через электрическую цепь необходимы ??акой из ответов верный а) вольтметр и амперметр б) амперметр и часы в) вольтрметр и часы
Ответ(ы):
Гость:
Электрический заряд – это величина, характеризующая способность физического тела быть источником электромагнитного поля и принимать участие во взаимодействии с другими подобными источниками. Еще древние греки обнаружили, что если кусок янтаря потереть о шерсть, то он приобретет способность притягивать легкие предметы. Янтарь на древнегреческом языке назывался «электрон».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Помогите решить загадки:1.четыре братца под одной крышей.2.сто одежек,все без застежек.3.два братца через дорогу живут.4.семь братьев,имена разные....
Химия
Напишите химические уравнения взаимодействий;Очень срочно прошу! 1) Силиция с ки??лородом 2) Силиция с водородом 3) Цинка с хлором 4) Фосфо...
Другие предметы