. У паралелограма АВСD AB=32, AD=14, BD=42. Знайдіть AC (у см).
Геометрия
. У паралелограма АВСD AB=32, AD=14, BD=42. Знайдіть AC (у см).
Ответ(ы):
Гость:
Раз ад равен 14 и вд равен 42 то ас должен быть равен 3 потамуято вд в 2 раза больше ад
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