Найдите область определения выражения:log7(2x-8)

Математика
Найдите область определения выражения:log7(2x-8)
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Гость:
2x-8>0 2x>8 x>4 ......................
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