Найдите область определения выражения:log7(2x-8)
Математика
Найдите область определения выражения:log7(2x-8)
Ответ(ы):
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2x-8>0 2x>8 x>4 ......................
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