25баллов Помогите) вариант 2,номер 3 буду рада) Спасибо
Математика
25баллов Помогите) вариант 2,номер 3 буду рада) Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На там уороч ответы в центнерах на гектар просто нада п онять задачу от и все в общем делишь урожай на площадь
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