ПОМОГИТЕ СРОЧНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ ( К ОТВЕТАМ НУЖЕН РИСУНОК ) 1. Прямая а и b параллельны одной плоскости .Как расположены прямые а и b относительно друг друга? а)параллельно б)пересекаются в)скрещиваются 2. Прямые а и b параллел...

Геометрия

ПОМОГИТЕ СРОЧНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ ( К ОТВЕТАМ НУЖЕН РИСУНОК ) 1. Прямая а и b параллельны одной плоскости .Как расположены прямые а и b относительно друг друга? а)параллельно б)пересекаются в)скрещиваются 2. Прямые а и b параллельны.Через каждую из них проведено по плоскости,которые пересекаются по прямой с .Как расположена прямая с по отношению к прямым а и b ? а)параллельно б)пересекает в)перпендикулярно 3.Прямая лежит в плоскости.Как расположена относительно плоскости прямая b , если b паралельна а ? А)перпендикулярно Б)параллельно В)пересекает 4.Могут ли иметь равные длины два отрезка ,концы которых принадлежат различным параллельным плоскостям? а)да б)нет в)не всегда 5.Если одна из двух паралельных прямых пересекает плоскость , то другая прямая а)параллельна б)пересекает в)перпендикулярна плоскости 6.Точка А принадлежит плоскости а , точка В не принадлежит плоскости а. Принадлежит ли плоскости середина отрезка АВ а)да б)нет в)не всегда

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