Описание степи в тексте , Тарас-Бульба. Буду благодарен

Литература
Описание степи в тексте , Тарас-Бульба. Буду благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из «Тараса Бульбы» о степи: «Степь чем далее, тем становилась прекраснее… Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелёно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесённый бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще… Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!…»
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