Прочитайте отрывок из сочинения Т. Делонэ «Джек из Ньюбери» и выполните задания: «В одном просторном и длинном сарае Двести ткацких станков стоят; И двести ткачей – о, боже, узри! – Трудятся здесь от зари до зари. Возле ка...

История

Прочитайте отрывок из сочинения Т. Делонэ «Джек из Ньюбери» и выполните задания: «В одном просторном и длинном сарае Двести ткацких станков стоят; И двести ткачей – о, боже, узри! – Трудятся здесь от зари до зари. Возле каждого, молча, мальчик сидит, Челнок он готовит, а мастер сердит... В соседнем сарае в душной пыли Сто чесальщиц шерсти – сюда их свезли. В другом помещении – идемте туда! – Двести работниц, дети труда, Не зная устали, шерсть прядут И грустную песню хором поют. А рядом с ними на грязном полу Полтораста детишек в этом аду. За пени в день они шерсть щипают, От тонкой грубую отделяют». Задания: Назовите тип промышленного предприятия, описанный в данном тексте. Ответ запишите в форме именительного падежа единственного числа. Определите класс общества, к которому относился богатый суконщик Джек из Ньюбери – владелец описанного предприятия. Ответ запишите в таблицу ответов в форме именительного падежа единственного числа. Назовите процесс, происходивший в английской деревне в XVI–XVII вв., который способствовал появлению большого количества работников на подобных предприятиях. Ответ запишите в форме именительного падежа множественного числа. Назовите социально-экономический уклад, который утвердился в Западной Европе в XVI–XVII вв. Ответ запишите существительным в форме именительного падежа единственного числа. Назовите город в Юго-Восточной Англии, вокруг которого в XVI–XVII вв. было сосредоточено наибольшее количество крупных промышленных предприятий. Ответ запишите в форме именительного падежа.

Автор: Гость