Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(х+3)(2-х)=0 решите пж
Алгебра
(х+3)(2-х)=0 решите пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Formula: a.b=0⇔a=0 ∨ b=0 (x+3)(2-x)=0 a)x+3=0, x=-3 b)2-x=0, x=2
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое порты. А) одежда, б) обувь, в) головной убор
Ответить
Литература
План "Роман Дубровский" 10 глава!Помогите пожалуйста!
Ответить
Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!ПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПРАВИЛЬНО!!!!! ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛА!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста 10 простых и 10 сложных предложений из Капитанской дочьки
Ответить
Информатика
Составить программу для вычисления значения переменной c, если c=a2+b*a. Все числа считать целыми, a и b вводятся с клавиатуры
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск