(х+3)(2-х)=0 решите пж

Алгебра
(х+3)(2-х)=0 решите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Formula: a.b=0⇔a=0 ∨ b=0 (x+3)(2-x)=0 a)x+3=0, x=-3 b)2-x=0, x=2
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