Напишите пожалуйста 10 простых и 10 сложных предложений из Капитанской дочьки

Гость: Гость:

1. Вдруг он обратился к матушке: "Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше? " 2. "Добро" - прервал батюшка, - пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни". 3. "Здесь, ваше благородие", - отвечал мне голос сверху. 4. "Помилуй, батюшка Петр Андреич! - сказал Савельич. - Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке". 5. "Бога ты не боишься, разбойник! " - отвечал ему Савельич сердитым голосом. 6. «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье! » 7. «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров» . 8. «Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника? » 9. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу» . 10. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».