Найдите область определения функции y=√2x-x^2/x-1

Математика
Найдите область определения функции y=√2x-x^2/x-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так,как на ноль делить нельзя будте Х-1 не= 0,то Х не=1
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