Помогите пожалуйста составить из слов пословицы.1 Терпенья,нет,без,ученья.2Около,и,мыши,хлеба,водятся.3От,дело,в,скуки,руки,бери.4Еда,после,вкуснее,работы.5Лень,до,доводит,добра,не.6У,конца,нет,кольца.
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Помогите пожалуйста составить из слов пословицы.1 Терпенья,нет,без,ученья.2Около,и,мыши,хлеба,водятся.3От,дело,в,скуки,руки,бери.4Еда,после,вкуснее,работы.5Лень,до,доводит,добра,не.6У,конца,нет,кольца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕТ УЧЕНЬЯ БЕЗ ТЕРПЕНЬЯ МЫШИ И ОКОЛО ХЛЕБА ВОДЯТСЯ ОТ СКУКИ ДЕЛО В РУКИ БЕРИ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЕДА ВКУСНЕЕ
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