Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль то его доход от данной сделки называется А прибылью Б рентой В процентом Г выручкой

Экономика

Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль то его доход от данной сделки называется А прибылью Б рентой В процентом Г выручкой

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