Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль то его доход от данной сделки называется А прибылью Б рентой В процентом Г выручкой

Экономика
Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль то его доход от данной сделки называется А прибылью Б рентой В процентом Г выручкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б, рента - это плата за определенный предмет, взятый в аренду.
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