Составьте по данным схемам предложениях 1.сущ,сказуемое,обстоятельство.2.определение,,подлежащие,сказуемое,обстоятельство.3.обстоятельство,сказуемое,определение,сущ.
Русский язык
Составьте по данным схемам предложениях 1.сущ,сказуемое,обстоятельство.2.определение,,подлежащие,сказуемое,обстоятельство.3.обстоятельство,сказуемое,определение,сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Девочка гуляла на лужайке. 2)Белая береза растет под окном. 3)На улице смеются резвые детишки.
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