Составьте по данным схемам предложениях 1.сущ,сказуемое,обстоятельство.2.определение,,подлежащие,сказуемое,обстоятельство.3.обстоятельство,сказуемое,определение,сущ.

Русский язык
Составьте по данным схемам предложениях 1.сущ,сказуемое,обстоятельство.2.определение,,подлежащие,сказуемое,обстоятельство.3.обстоятельство,сказуемое,определение,сущ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Девочка гуляла на лужайке. 2)Белая береза растет под окном. 3)На улице смеются резвые детишки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! сөйлемдерге талдау жасаңдар тұрлаулы мүшелерінің астын сыз??ңдар 1, Өнімді еңбек атқарам десең, көпке сүйен 2. Көпті үлгіл...
Ответить
Математика
Составьте задачу по схематическому рисунку и запишите ее решение.
Ответить
Математика
Вот это 181 задание как сделать
Ответить
Биология
Определите какое растение принадлежат к подцарству высшие растения вот код 7 класс
Ответить
География
Определите какой город имеет географические координаты 55° с.ш и 83° в.д.
Ответить