Выпишите существительные в два столбика: 1) существительные в ед. числе; 2) существительные во мн. числе. Богатырь, голубка, птицы, города, берёза, кедр, острова, цирк, рысь, заводы, документы, магазины, праздник.
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Выпишите существительные в два столбика: 1) существительные в ед. числе; 2) существительные во мн. числе. Богатырь, голубка, птицы, города, берёза, кедр, острова, цирк, рысь, заводы, документы, магазины, праздник.
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1) Богатырь, голубка, берёза, кедр, цирк, рысь, праздник. 2) Птицы, города, острова, заводы, документы, магазины
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