Выпишите существительные в два столбика: 1) существительные в ед. числе; 2) существительные во мн. числе. Богатырь, голубка, птицы, города, берёза, кедр, острова, цирк, рысь, заводы, документы, магазины, праздник.

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Выпишите существительные в два столбика: 1) существительные в ед. числе; 2) существительные во мн. числе. Богатырь, голубка, птицы, города, берёза, кедр, острова, цирк, рысь, заводы, документы, магазины, праздник.

Автор: Гость