Какой объем бруска если его размеры даны в милиметрах(длина 350мм,объём 10 мм,ширина 200мм)
Физика
Какой объем бруска если его размеры даны в милиметрах(длина 350мм,объём 10 мм,ширина 200мм)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем бруска равен 1 см. Так как 10мм=1см
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