Какой объем бруска если его размеры даны в милиметрах(длина 350мм,объём 10 мм,ширина 200мм)

Физика

Какой объем бруска если его размеры даны в милиметрах(длина 350мм,объём 10 мм,ширина 200мм)

Автор: Гость