Представьте в виде степени выражение: (-n)11 11-показатель степени
Алгебра
Представьте в виде степени выражение: (-n)11 11-показатель степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-n в 11 степени Либо 1/n в -11 степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составить из слов пословицы.1 Терпенья,нет,без,ученья.2Около,и,мыши,хлеба,водятся.3От,дело,в,скуки,руки,бери.4Еда,после,вкуснее...
Физика
Русский язык
Выпишите существительные в два столбика: 1) существительные в ед. числе; 2) существительные во мн. числе. Богатырь, голубка, птицы, города, берёза,...