Составить программу для вычисления значения переменной c, если c=a2+b*a. Все числа считать целыми, a и b вводятся с клавиатуры

Информатика
Составить программу для вычисления значения переменной c, если c=a2+b*a. Все числа считать целыми, a и b вводятся с клавиатуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program z1; var a,b,c: integer; begin readln (a,b); c:=0; c:=sqr(a)+(b*a); write (c); end.
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