Составить программу для вычисления значения переменной c, если c=a2+b*a. Все числа считать целыми, a и b вводятся с клавиатуры

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Составить программу для вычисления значения переменной c, если c=a2+b*a. Все числа считать целыми, a и b вводятся с клавиатуры

Автор: Гость