Помогите пожалуйста решить 1.1!!!Срочно нужно оценку исправить!!Заранее спасибо!!

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Помогите пожалуйста решить 1.1!!!Срочно нужно оценку исправить!!Заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Alex Wessel expresses his thanks to Naxos for releasing recorders of Russian composers and sending a CD to him.
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Страница 70-71 упражнение 108
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