Какую массу воды можно нагреть на 20°с , передав ей количество теплоты 1кДж? Памаги??е плес
Физика
Какую массу воды можно нагреть на 20°с , передав ей количество теплоты 1кДж? Памаги??е плес
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Гость:
Q=cm(tk-tn)m=1000/4200*10=0.02 кг=20 граммОтвет: 20 грамм
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