Какую массу воды можно нагреть на 20°с , передав ей количество теплоты 1кДж? Памаги??е плес

Физика
Какую массу воды можно нагреть на 20°с , передав ей количество теплоты 1кДж? Памаги??е плес
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(tk-tn)m=1000/4200*10=0.02 кг=20 граммОтвет: 20 грамм 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 полей собрали пшеницу с одного поля собрали 384 тонн пшеницы с другого 1 2 этого количества сколько машин потребуется для перевозки всего зерна е...
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ ( К ОТВЕТАМ НУЖЕН РИСУНОК ) 1. Прямая а и b параллельны одной плоскости .Как расположены прямые а и b относительно д...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООООООООООООООООООО У МЕНЯ УРОК ПО МАТЕМАТИКЕ ИДЁТ!!!!!!!)))))))) Сделайте кто нибудь.
Ответить
Физика
С каким ускорением будет двигаться тело массой 4 кг под действием силы 7н
Ответить
Литература
Описание степи в тексте , Тарас-Бульба. Буду благодарен
Ответить