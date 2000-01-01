(25мм + 25мм) * (20мм + 20мм)=? Помогите... Мне нужно в см и мм Пожаааалуйста :з

Математика

(25мм + 25мм) * (20мм + 20мм)=? Помогите... Мне нужно в см и мм Пожаааалуйста :з

Автор: Гость