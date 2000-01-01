(25мм + 25мм) * (20мм + 20мм)=? Помогите... Мне нужно в см и мм Пожаааалуйста :з

Математика
(25мм + 25мм) * (20мм + 20мм)=? Помогите... Мне нужно в см и мм Пожаааалуйста :з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мм 2000, а в см 200
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