Какого рода слово кружева
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Какого рода слово кружева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднего рода фффффффффффффф
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