Выпиши ысе глаголы,рядом с каждым укажи неопп.ф.гл. живет в нашей квартире один инженер .Однажды этот иженер чем-то захворал ,уехал на юг лечиться и закрыл свою комнату на замок. Проходит три дня ,и вдруг все жильцы слышат,что ...

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Выпиши ысе глаголы,рядом с каждым укажи неопп.ф.гл. живет в нашей квартире один инженер .Однажды этот иженер чем-то захворал ,уехал на юг лечиться и закрыл свою комнату на замок. Проходит три дня ,и вдруг все жильцы слышат,что в комнате этого инженера жалобно мяукает кошка....

Автор: Гость