Выпиши ысе глаголы,рядом с каждым укажи неопп.ф.гл. живет в нашей квартире один инженер .Однажды этот иженер чем-то захворал ,уехал на юг лечиться и закрыл свою комнату на замок. Проходит три дня ,и вдруг все жильцы слышат,что ...
Русский язык
Выпиши ысе глаголы,рядом с каждым укажи неопп.ф.гл. живет в нашей квартире один инженер .Однажды этот иженер чем-то захворал ,уехал на юг лечиться и закрыл свою комнату на замок. Проходит три дня ,и вдруг все жильцы слышат,что в комнате этого инженера жалобно мяукает кошка....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живет-жить захворал-захворать уехал-уехать лечиться-лечить закрыл-закрыть проходит-проходить слышат-слышать мяукает-мяукать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прочитанных страниц книги в 4 раза больше чем непрочитанных Сколько страниц может быть в книге: 142 страницы,144 страницы или 145 страниц. Сколько ...
Русский язык
СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прочитайте предлоения. Назовите сначала повествовательные, затем вопросительные и побудительные пред...
Русский язык