Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.Ну например -лаг-лож- -гар-гор

Гость: Гость:

Снег ложился на землю медленно. На небе по одной загорались маленькие звездочки. Вот, загорелась самая большая звезда! Я загорелась идеей слепить снеговика. Я прилагала большие усилия, но у меня все получилось. Я думаю, что в этом году у нас зимой все сложиться.