Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.Ну например -лаг-лож- -гар-гор-
Русский язык
Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.Ну например -лаг-лож- -гар-гор-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег ложился на землю медленно. На небе по одной загорались маленькие звездочки. Вот, загорелась самая большая звезда! Я загорелась идеей слепить снеговика. Я прилагала большие усилия, но у меня все получилось. Я думаю, что в этом году у нас зимой все сложиться.
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