Помогите срочно!) Морфологический разбор причастия. Отяжелённой листвой
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Помогите срочно!) Морфологический разбор причастия. Отяжелённой листвой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отяжелённой-причастие т.к.1. отвечает на вопрос "какой?" - обозначает признак предмета по действию;2. постоянные признаки. начальная форма-отяжелённый: страдательное, прошедшее время; совершенный вид, непереходное, невозвратное;непостоянные признаки. стоит в единственном числе, дательном падеже, женском роде.3. в предложении является определением - листвой (какой?) отяжелённой.
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