Помогите срочно!) Морфологический разбор причастия. Отяжелённой листвой

Гость: Гость:

отяжелённой-причастие т.к.1. отвечает на вопрос "какой?" - обозначает признак предмета по действию;2. постоянные признаки. начальная форма-отяжелённый: страдательное, прошедшее время; совершенный вид, непереходное, невозвратное;непостоянные признаки. стоит в единственном числе, дательном падеже, женском роде.3. в предложении является определением - листвой (какой?) отяжелённой.