25см 50мм-12см 90мм= 48га-5га 25а= 13км 250м-8км480м=
Математика
25см 50мм-12см 90мм= 48га-5га 25а= 13км 250м-8км480м=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.12см60мм 2.4250 а = 42га 50 а 3.4км770м
Гость:
25см 50мм - 12см 90мм = 30см - 21см =9см 13км 250м - 8км 480м = 4км 770м
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