  При сгорании кальция массой 8 г количество выделившейся теплоты составило 127 кДж. Напишите термохимическое уравнение реакции.

Гость: Гость:

2 Са + О2 = 2СаО + Q При реакции 8 г Са выделилось 127 кДж; При реакции 2 моль Са (40 х 2 = 80 г) выделится Х кДж. Решаем пропорцию: Х = 80 х 127 / 8 = 1 270 кДж Ответ: 2Са + О2 = 2СаО + 1270 кДж