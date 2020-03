хим. свойства NaOH (УХР) и ионное уравнение хотя бы для 1. помогите решить?

Гость: Гость:

NaOH - щёлочь. Реагирует с: кислотами: 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O 3Na+ + 3OH- + 3H+ + PO4 3- = 3Na+ + PO4 3- + 3H2O OH- + H+ = H2O кислотными оксидами: 2NaOH + SO3 = Na2SO4 + Н2О 2Na+ + 2OH- + SO3 = 2Na+ + SO4 2- + H2O (SO3 - оксид и не диссоциирует) 2OH- + SO3 = SO4 2- + H2O солями (если выделяется газ или осадок): 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2(осадок) + Na2SO4 2Na+ + OH- + Cu 2+ + SO4 2- = Cu(OH) + 2Na+ + SO4 2- Cu 2+ + OH- = Cu(OH)