хим. свойства NaOH (УХР) и ионное уравнение хотя бы для 1. помогите решить?

Химия
хим. свойства NaOH (УХР) и ионное уравнение хотя бы для 1. помогите решить?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH - щёлочь. Реагирует с: кислотами: 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O  3Na+  +  3OH-  +  3H+  +  PO4 3- = 3Na+  +  PO4 3-  + 3H2O  OH-  + H+  = H2O кислотными оксидами: 2NaOH + SO3 = Na2SO4 + Н2О 2Na+  +  2OH-  + SO3 = 2Na+  + SO4 2-  + H2O (SO3 - оксид и не диссоциирует)  2OH-  + SO3 = SO4 2-  + H2O солями (если выделяется газ или осадок): 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2(осадок) + Na2SO4 2Na+  +  OH-  +  Cu 2+  +  SO4 2- = Cu(OH) + 2Na+  +   SO4 2- Cu 2+   +  OH- = Cu(OH)
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