Як змінюється швидкість випаровування рідини 1. при збільшені площі поверхні? а)Зростає б)залишається сталою в)Не можливо дати відповідь г)Зменшується 2. При зменшині темпиратури навколишнього середовища а)Зростає б)залишаєть...

Физика

Як змінюється швидкість випаровування рідини 1. при збільшені площі поверхні? а)Зростає б)залишається сталою в)Не можливо дати відповідь г)Зменшується 2. При зменшині темпиратури навколишнього середовища а)Зростає б)залишається сталою в)Не можливо дати відповідь г)Зменшується

Автор: Гость