Альбом и тетрадь стоят 8,4 руб. Какова цена альбома и цена тетради, если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?
Математика
Альбом и тетрадь стоят 8,4 руб. Какова цена альбома и цена тетради, если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
альбом-1,4x тетрадь-х 1.4х+х=8,4 2.4х=8.4 х=8.4:2.4 х=3.5-цена тетради 3.5+1.4=4.9-цена альбома
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