Альбом и тетрадь стоят 8,4 руб. Какова цена альбома и цена тетради, если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?

Математика

Альбом и тетрадь стоят 8,4 руб. Какова цена альбома и цена тетради, если тетрадь дешевле альбома в 1,4 раза?

Автор: Гость