дано треугольник ABC угол B=20 градусов А А1 и С С1 биссектриса найти угол AOC

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Дано: АВС-треугольник АА1-биссектриса угла А СС1-биссектриса угла С угол В=20 град АА1 пересекается с СС1 в точке О Найти: угол АОС Решение: 1) АА1-биссектриса угла А, значит угол ВАА1=углу САА1=х СС1-биссектриса угла С, значит угол ВСС1=углу АСС1=у 2)уголА+уголВ+уголС=180 2х+20+2у=180 2х+2у=160|:2 x+y=80 3)В треугольнике АОС угол АОС=180-(ОАС+ОСА)=180-(х+у)=180-80=100(град) Ответ: 100 град