Напишите, пожалуйста, сочинение-рассуждение "Можно ли стать грамотным, не освоив проверяемых слов?" Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.

Гость: Гость:

Представьте себе, что на свете бы не было на мой взгляд замечательного урока. Что бы тогда было? Мы были бы без грамотными, писали бы сейчас всё в разброс, без точек и запятых, ьы бы писали не правильно слова потому что ьы бы не знали проверяемых слов. А разве можно стать грамотным, не освоив проверяемых слов? Так здайте себе такой вопрос, может вы тогда задумаетесь, что вы не сможете стать врачом или учителем или даже водителем. Ведь вы не знаете, вы не учились в школе русскому языку. А потом уж, когда вы вспомните тогда уже будет поздно...