Градусная мера данного угла на 30% меньше градусноц меры прямого угла.Какова градусная мера данного угла?
Математика
Градусная мера данного угла на 30% меньше градусноц меры прямого угла.Какова градусная мера данного угла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямой угол- 90 град, разверн. угол- 180 град 90+90*30%=90+ 27=117 град- данный угол 180-117=63 град- на столько данный угол меньше развернутого
Гость:
Прямой угол - 90 90:100=0,9 - 1% 0,9*30=27 = 30% 90-27=63. Ответ: 63 градуса.
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